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    史上首例！美國死囚執行死刑竟未拆除ICD

    囚犯布萊克於5日將執行死刑，資料照。（美聯社）

    囚犯布萊克於5日將執行死刑，資料照。（美聯社）

    2025/08/05 13:23

    劉力仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州1名囚犯於5日執行死刑，這名囚犯身體還裝有植入式心臟除顫器（ICD），有專家表示，這將成為美國史上首次有男性在心臟裝有ICD執行死刑的案例。

    據《美聯社》報導，囚犯布萊克（Byron Black）今年69歲，患有失智症、心臟衰竭等疾病，目前胸口還裝有ICD，其律師指出，由於布萊克是被判注射死刑（lethal injection），過程中會讓他體內的ICD受到影響而引發電擊，造成布萊克受到不必要的痛苦，因此向初審法院提出須先進行專業手術停用ICD，之後再另尋時間執行死刑的意見，並最終取得該法院的同意。

    但最高法院在7月31日駁回這項決定，該法院認定，當電擊被觸發時，布萊克因毒藥發作已經不會感受到任何痛苦，故不用延後執行死刑。有專家提到，若是後續無變故，此案將成為全美國首例未停用ICD便執行死刑的案例。

    布萊克因1988年槍殺當時29歲的女友及其2個女兒被判有罪，據了解，他當時因槍殺女友分居的丈夫正處於假釋期，他的律師團隊雖嘗試以智力殘疾為由試圖讓他免於死刑，但後續並未成功，布萊克最終在5日於田納西州被執行死刑。

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