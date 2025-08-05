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    美精神異常婦女再度被捕 涉嫌謀殺2名失蹤孩子

    馬里蘭州婦女凱瑟琳再次被捕，並被指控殺害她的2個孩子。（擷自X@KevinLewisNomad）

    馬里蘭州婦女凱瑟琳再次被捕，並被指控殺害她的2個孩子。（擷自X@KevinLewisNomad）

    2025/08/05 13:30

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1名患有精神疾病的馬里蘭州婦女再次被捕，並被指控殺害她的2個孩子。這2個孩子在2014年幼兒時期失蹤，至今仍下落不明。

    根據《美聯社》報導，該案件始於凱瑟琳（Catherine Hoggle）孩子們失蹤，隨後她精神狀態被曝光，導致她長期住在精神病院。因精神狀況不佳，多次被認為無法接受審判。

    馬里蘭州蒙哥馬利郡檢察官辦公室表示，凱瑟琳上個月出院後，大陪審團再次以2項一級謀殺罪對她提出指控。她於1日被捕。

    凱瑟琳今（5）日參加保釋審查聽證會，但她的律師費爾森（David Felsen）提出行程衝突，並指控檢察官企圖透過媒體審判此案後，法官同意將聽證會延後至6日進行。

    凱瑟琳2個孩子，分別名為莎拉（Sarah Hoggle）和雅各（Jacob Hoggle）。他們最後一次露面是在2014年9月，當時他們分別為3歲和2歲。

    凱瑟琳也在同一時間失蹤，幾日後在附近某小鎮被發現，她拒絕向警察透露孩子們下落。

    凱瑟琳最初被逮捕時，被指控疏忽照顧和綁架，還被送往精神病院接受治療。2017年她被控謀殺罪，法官裁定她無能力接受審判，要求她繼續接受治療。根據州法律，當局有5年時間宣布她具備接受審判能力，否則刑事指控將被駁回。

    2022年法官以州法律5年時效為由撤銷了對她的指控，但仍勒令她繼續接受精神病治療。

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