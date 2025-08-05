美派對發生大規模槍擊2死6傷 洛杉磯市長強烈譴責

美國某場派對發生大規模槍擊事件，導致2死6傷。圖為現場警戒線後的人群。（美聯社）

2025/08/05 12:29

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據美國官員稱，今（5）日凌晨洛杉磯音樂節過後某場派對發生大規模槍擊事件，導致2死6傷。此槍擊事件引發洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）強烈譴責。

根據《衛報》報導，洛杉磯警察局發言人艾森曼（Norma Eisenman）表示，警方接到報警稱，1名疑似持槍男子進入洛杉磯倉庫區（warehouse）某建築後，於4日晚上11時左右首次出動，驅散1場大型派對並逮捕該男子。

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社交媒體稱該活動為「硬夏」（Hard Summer）電子音樂節過後的非正式派對。該音樂節在洛杉磯南部英格爾伍德（Inglewood）SoFi體育場旁的好萊塢公園舉行。

在警方驅散大型派對後的2小時，也就是5日凌晨1時，洛杉磯警察局再度接到報告稱，有人在派對現場開槍。艾森曼聲稱，1名男子當場死亡，1名女子之後在醫院死亡。她說，有6人被送往醫院，情況不明。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）向受害者及其家屬表達深切哀悼，並強烈譴責這起槍擊事件。她表示，這種毫無意義的暴力和生命損失令人震驚，並強調肇事者必需被追究責任。

巴斯補充，目前調查仍在進行當中。據悉，目前嫌疑人還沒被逮捕。

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