消失近2年！普廷22歲私生女首曝自拍照 批：那人毀了我的人生

被外界視為俄羅斯總統普廷的私生女羅佐娃在消失近2年後，首度在社交媒體上公布自己全臉自拍照。（圖擷自微博）

2025/08/05 12:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被外界視為俄羅斯總統普廷的私生女羅佐娃（Luiza Rozova）在消失近2年後，首度在社交媒體上公布自己全臉自拍照，直批「那個人奪走了數百萬人的生命，也毀了我的人生。」

羅佐娃於2003年出生，是俄羅斯總統普廷和情婦克里維諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）的私生女，羅佐娃曾擔任DJ，2024年從巴黎ICART文化藝術管理學院畢業，在烏俄戰爭爆發後，她的社交平台遭到攻擊，她反問「我的家人根本不聽我的話，我真的要為他們的行為負責嗎？」從而淡出公眾視野。

請繼續往下閱讀...

近日羅佐娃在Telegram頻道「Art of Luiza」上首度公開自己全臉自拍照，她貼文寫道「能夠再次向世界展示我的面容，感覺真好。」它每天都在提醒我，我是誰生的，又是誰毀了我的人生。「那個人奪走了數百萬人的生命，也毀了我的人生」雖然她並未明確提及普廷之名，但其言語皆指向父親普廷。

傳羅佐娃現居巴黎，並在2家反戰藝術畫廊從事策展與助理工作，相關展覽聚焦反戰、流亡與俄羅斯侵略主題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法