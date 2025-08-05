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    美賽車手為創速度記錄 意外失速身亡

    美國猶他州博納維爾鹽灘3日舉行1場賽車比賽，1名賽車手因失速自撞而身亡，資料照。（美聯社）

    美國猶他州博納維爾鹽灘3日舉行1場賽車比賽，1名賽車手因失速自撞而身亡，資料照。（美聯社）

    2025/08/05 12:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州3日舉行1場賽車比賽，1名賽車手以每小時283英里（約455.44公里）的速度行駛，試圖創下陸地速度記錄，最後卻因失去控制自撞身亡。

    據《美聯社》報導，3日猶他州博納維爾鹽灘（Bonneville Salt Flats）舉行賽車比賽，據了解，此次活動是由南加州計時協會（Southern California Timing Association）舉辦，自1940年以來，這項競賽已持續數十年，來自世界各地的賽車好手均渴望在此創下全新的速度記錄。

    但在本次比賽中發生意外，車手拉什克（Chris Raschke）在行駛約2.5英里（約4.02公里）時出現了車輛失控的情形，導致引發自撞事故，儘管醫護人員馬上前去治療，但最終他還是因為傷勢過重而死亡，成為該競賽繼2016年以來，再次發生有選手死亡的事件。

    猶他州鹽灘賽車協會主席沙利文（Dennis Sullivan）表示，賽車本身就是1項危險運動，正因如此，會有嚴格的安全配備來保護駕駛，故發生傷亡的情況其實並不常見。當地警長勒達爾（Dane Lerdahl）指出，目前正與該協會一同調查此案件，目前初步認定是1場意外。本次活動從2日開始，目前不受此事件影響，將持續舉辦至8日結束。

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