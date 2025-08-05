全球第2小「國家」建立內幕曝光！ 20歲少年想打造人道主義中心

20歲少年傑克森在克羅埃西亞、塞爾維亞的無主權爭議領土建立威爾第斯自由共和國，其目標是要打造人道主義中心。（圖擷自@detake「X」帳號）

2025/08/05 12:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出生於澳洲、父母為英國人的20歲少年傑克森（Daniel Jackson），2019年5月30日在克羅埃西亞和塞爾維亞的無主權爭議領土建立「威爾第斯自由共和國（Free Republic of Verdis）」，佔地面積不到125英畝號稱是排在梵蒂岡之後的全球第2小國家，而傑克森「建國」的原因是想要打造人道主義中心。

綜合外媒報導，傑克森在俄烏戰爭於2022年2月爆發後，率領新成立的「威爾第斯紅十字會（Verdis Red Cross）」前往烏國從事人道救援，他希望讓威爾第斯成為不同人道主義組織的樞紐，並將威爾第斯塑造成中立地區，提供其他國家或組織舉辦外交會議。

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據了解，威爾第斯自由共和國雖然是在2019年成立，但傑克森等人直到2023年10月才試圖在當地建立定居點，在烏克蘭擔任救援志工的英國人馬里奧特（Timothy-Charles Marriott），當時獲得傑克森的邀請一起前往考察。

馬里奧特回憶，他自行前往克羅埃西亞小鎮阿爾馬斯（Aljmaš）和傑克森會合時，得知有3名「威爾第斯人」已進入威爾第斯領土，分別為盧克（Luke）、文斯（Vince）和馬特（Matt）。

馬里奧特說，傑克森向他透露當地有熊隻出沒，因為一行人在威爾第斯領土紮營時，突然聽到身後有低沉的吼叫聲傳來，身材高大、留著絡腮鬍且金髮及肩的的盧克要他們趕快去船上躲避，轉頭就抓起砍刀大吼大叫衝向森林，讓傑克森直呼若不是盧克當時穿著浴袍，差點就以為自己看到維京人了。

馬里奧特指出，威爾第斯從陸路無法抵達，必須要從阿爾馬斯搭船從多瑙河逆流而上9公里左右，航行過程相當艱辛大約花費了1小時40分鐘，當他終於踏上這處「新國家」的領土時，看到克羅埃西亞警察早就在紮營區等待。

馬里奧特透露，警察親口告訴他「我們很厭惡在這裡成立新國家」，這可能和1991年克羅埃西亞和斯洛維尼亞脫離南斯拉夫獨立後所經歷的血腥屠殺有關，又或者是指在更上游處、2015年成立的利伯蘭自由共和國（Free Republic of Liberland）。

馬里奧特解釋，利伯蘭自由共和國同樣是在無主權爭議領土上成立，但大多數時間都被克羅埃西亞當局封鎖，很少有人能夠進入，2023年有YouTuber潛入插旗，旋即遭到克國警察的暴力執法。

馬里奧特說，他們在威爾第斯被克國警察要求交出護照、收拾營地物品，之後分批搭乘警艇前往上游的警察局接受問話。馬里奧特指稱他們在那裡待了11個小時，大部分時間都在等待真的很枯燥，讓他感嘆警方還不如直接把大家打一頓就放人。

馬里奧特回憶，警察問完話後就將他們送回威爾第斯，讓他們帶著所有行李返回阿爾馬斯，後續大家被要求7天內離開克羅埃西亞，並且禁止入境3個月，傑克森則傳出是終身禁止入境克國。

據了解，威爾第斯自由共和國目前是以流亡政府的方式運作，傑克森仍持續爭取進入領土的權利，如果能夠成功回去他將辭去「總統」職務並舉行選舉。

和傑克森有過接觸的馬里奧特認為，傑克森非常善於在應對短期問題的同時兼顧長期風險和目標，因此儘管傑克森的計劃很大膽，但馬里奧特不覺得這是魯莽的行為，成立威爾第斯的願景並非完全不可能。

威爾第斯自由共和國所在位置。（圖擷自@mcgmouton57「X」帳號）

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