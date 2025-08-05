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    50多億海星死亡之謎已解開 科學家聲稱扇貝弧菌是元凶

    北美太平洋沿岸50多億海星因長達10多年的流行病死亡。（美聯社）

    北美太平洋沿岸50多億海星因長達10多年的流行病死亡。（美聯社）

    2025/08/05 11:23

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕北美太平洋沿岸50多億海星因長達10多年的神祕流行病死亡，近日科學家聲稱解開謎題，答案是同樣會感染貝類的扇貝弧菌（Vibrio pectenicida）。

    根據《美聯社》報導，自2013年起1種神秘海星疾病爆發，引發從墨西哥到阿拉斯加的大規模海星死亡。這場疫情已摧毀了20多個海星物種，至今仍在持續。

    今（5）日發表在《自然生態與演化》雜誌上的研究指出，扇貝弧菌是海星死亡凶手。研究人員花了10多年才找到病因，中間經歷許多曲折。

    研究作者、哈卡伊（Hakai）研究所專家普倫蒂斯（Melanie Prentice）表示，早期研究暗示病因可能是病毒，但事實證明科學家最初關注的濃核病毒（densovirus），實際上是健康海星體內的「正常居民」，與疾病無關。

    其他研究錯過真正凶手，因為研究人員研究的是死亡海星組織樣本，而這些樣本不再含有包裹器官的體液。

    最新研究對海星名為體腔液的液體進行詳細分析，才成功發現扇貝弧菌。

    現在已知道原因的科學家，能採取措施幫助海星。普倫蒂斯說，科學家可以測試哪些剩餘海星仍然健康，並考慮是否將它們重新安置，或將它們圈養繁殖。

    普倫蒂斯補充，科學家也可以測試某些海星是否具有天然免疫力，以及益生菌等治療方法是否有助於增強海星免疫力。

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