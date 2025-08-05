美宣布簽證最多要繳45萬押金 台灣不受影響

美國國務院4日宣布，「逾期停留率較高」國家的臨時簽證申請人，要繳納保證金才能入境，最高要繳1.5萬美元。而台灣屬於「免簽證計畫」成員，不受影響。圖為波士頓羅根國際機場。（彭博）

2025/08/05 11:07

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府為應對「明確的國家安全威脅」，將根據美國國務院4日宣布的試行計畫，於8月20日起將鎖定「逾期停留率較高」國家，要求上述國家的臨時簽證申請人，最高要繳1.5萬美元（約新台幣44.8萬元）保證金才能入境。而台灣屬於「免簽證計畫」（Visa Waiver Program，VWP）成員，不受影響。

綜合外媒報導，美國國務院4日在聯邦公報（Federal Register）刊登公告，國務院將啟動這項為期12個月的試點計畫，規定來自「逾期停留率高」且「內部證件安全管控不足」國家的申請人，在申請簽證時必須繳納5000美元、1萬美元或1萬5000美元不等的保證金。若申請人未能在簽證到期前離開美國，保證金將被沒收；若旅客在簽證規定的期限內離開美國，並透過特定入出境口岸進出，就能取回保證金。

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公告指出，這項計畫是為了確保美國政府在遊客未遵守簽證條件時，無需承擔財務責任，計畫將於8月20日生效。不過，這項公告並未具體說明有哪些國家的旅客需要繳納保證金，僅表示國家名單將根據國土安全部蒐集和公佈的簽證逾期居留數據來決定。

公告提到，已加入美國免簽證計畫（VWP）的國家不受影響，VWP計畫允許來美觀光或商務活動的旅客停留最多90天，而台灣為VWP成員之一，代表台灣旅客並不會受到影響。

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