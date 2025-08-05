NASA代理署長將宣布 加快在月球建造核反應爐計畫

NASA代理署長達菲將於本周宣布加快月球核反應爐建造計畫。（路透）

2025/08/05 11:02

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）代理署長兼交通部長達菲（Sean Duffy），將於本週宣布加快月球核反應爐建造計畫。

根據《政客》報導，NASA過去就討論過在月球表面建造核反應爐，但《政客》獲得的文件顯示，NASA將設定更明確時間表。此事凸顯達菲希望在NASA政策制定中發揮作用，此前他因身兼兩職而遭到反對。

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反應爐指令（reactor directive orders）要求NASA徵求業界對一座100千瓦核反應爐提案，該反應爐將於2030年前發射。NASA過去也曾資助一項40千瓦月球反應爐研究，計畫在2030年初建成並發射。

該指令指出，第一個在月球擁有核反應爐的國家可宣布一個禁區，這將大大限制美國發展，表明NASA對中國和俄羅斯啟動的國際月球科研站（ILRS）抱持擔憂。該計畫內容是，在月球表面建立核能發電站，以解決長期能源供應問題。

該指令也要求NASA指定1名專案負責人，並在60天內徵求業界意見。NASA正尋找能夠在2030年前發射核反應爐的公司，因為那時正是中國計畫將首位太空人送上月球的時間。

另外達菲也提出加快更換國際太空站的指令，這可能有助於加速美國登陸月球和火星的努力。

NASA1名高級官員表示，這些指令是為讓美國贏得第二次太空競賽。

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