美國1歲女童泳池溺斃 托嬰中心人員忙煮飯未及時察覺

美國布朗克斯一名1歲女童疑在戶外泳池內溺水，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖擷自「@TrueCrimeUpdat」X）

2025/08/05 11:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市一間托嬰中心近期發生憾事，一名1歲女童疑在戶外泳池內溺水，經送醫搶救後仍宣告不治，然事發當時托嬰中心照護員卻正忙著煮飯未能及時發現，這起事故引起當地民眾震驚。

綜合《布朗克斯新聞12》等外媒報導，警方與消息人士透露，當地時間1日中午12時50分獲案，布朗克斯城堡山街區「安娜的蝴蝶花園家庭小組」托嬰中心有女童溺水，警員趕赴現場卻發現該名女童已無意識、無呼吸，緊急送往蒙特菲奧里愛因斯坦醫院（Montefiore Einstein Hospital），仍宣告不治。

請繼續往下閱讀...

該名溺斃1歲女童名為葳爾森（River Edima Wilson），由47歲的女托育員照顧，事發當時這名托育員正在廚房備餐，約20分鐘後驚覺女童不見蹤影，才衝出去查看，結果發現她浮在泳池中，才緊急報案求助。

警方表示，目前暫無發現犯罪跡象，案件正由市立法醫辦公室進一步調查死因。不過，葳爾森的父母對此說法表示質疑，死者母親伊瑪（Ima）說「她（葳爾森）臉上有抓痕，有瘀青」，懷疑女兒在托嬰中心期間遭疏忽和照顧。

目前尚未有人被逮捕，警方也尚未公布是否將進一步調查業者責任。當地媒體聯繫托育中心負責人，目前尚未得到回覆。

報導提及，托嬰中心門前出現自發性的追思祭壇，當地民眾聽聞消息後，陸續放置鮮花、白色童鞋、泰迪熊等，悼念葳爾森逝世。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法