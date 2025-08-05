史上最狂杯葛！為擋「傑利蠑螈」法案 德州議員直接逃出州

德州政治對峙升溫，州長艾伯特下令逮捕缺席議員。（美聯社資料照）

2025/08/05 09:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕為杯葛一項具爭議性的選區重劃法案，美國德州眾議院多數民主黨議員集體逃離該州，導致議會因未達法定人數而停擺。對此，德州共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）4日下令執法部門，追蹤、逮捕並將這些議員帶回議事廳。

福斯新聞（Fox News）報導，德州眾議院議長伯羅斯（Dustin Burrows）在法定時間後確認民主黨議員缺席，隨即簽署了民事逮捕令。州長艾伯特在聲明中表示：「為確保議事進行，我已命令德州公共安全部，定位、逮捕並護送所有拋棄職責的民主黨眾議員返回議會。」

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這場激烈政治對抗的核心，是共和黨試圖在10年一度的人口普查之外，於期中推動新的國會選區劃分。民主黨人指控，共和黨的方案是典型的不公平手段「傑利蠑螈」（Gerrymandering）。

「傑利蠑螈」一詞源自19世紀美國一位名叫傑利（Gerry）的州長，他將麻州某選區劃分成狀似蠑螈（salamander）的怪異形狀，以確保本黨優勢。此後，該詞便被用來形容政黨為了自身利益，透過不規則、不公平的方式劃分選區，將對手選票集中在少數選區，或將自身支持者分散在多個選區以贏得更多席次的做法。

為表達抗議，缺席的德州民主黨議員前往伊利諾州、紐約州等地舉行活動。共和黨人則反擊，指責民主黨議員拋棄職責，甚至可能涉及收受資金以拒絕履行議會職務的重罪。

德州的戰火已延燒至全國。民主黨控制的紐約州州長侯可（Kathy Hochul）與加州州長紐森（Gavin Newsom），皆已揚言將「以牙還牙」，在本州推動對共和黨不利的選區重劃作為反制。美國眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）也誓言將動用「所有選項」來阻止德州的計畫。

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