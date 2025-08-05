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    鱷魚誤闖泳池民宅泳池！美警徒手制服幫繫安全帶送去野放

    美國佛羅里達州1名警官日前接獲通報，前往一戶民宅處理游泳池內發現小鱷魚，結果不僅徒手將牠拉出水池，還幫牠繫上安全帶送去野放。（圖擷自「St. Johns County Sheriff's Office」臉書粉專）

    美國佛羅里達州1名警官日前接獲通報，前往一戶民宅處理游泳池內發現小鱷魚，結果不僅徒手將牠拉出水池，還幫牠繫上安全帶送去野放。（圖擷自「St. Johns County Sheriff's Office」臉書粉專）

    2025/08/05 10:29

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州1名警官日前接獲通報，前往一戶民宅處理游泳池內的小鱷魚，不僅徒手將牠拉出水池，還幫牠繫上安全帶送去野放，讓目睹全程的住戶大讚。

    綜合外媒報導，佛州聖約翰郡一名男子日前發現自家後院游泳池內竟有一隻約1.2公尺的小鱷魚，趕緊報警求助。警員理查森（Nathan Richardson）到場後，先用撈網將鱷魚引導至池邊，接著徒手抓住牠的脖子、壓住尾巴，全程冷靜應對。

    聖約翰郡郡警局辦公室臉書粉專於3日發布影像，可見，理查森抓到鱷魚後說「我抓到你了，你沒事啦，我知道你現在超生氣」，接著一邊安撫掙扎的鱷魚，一邊將牠抱起帶往警車，打開警車後門、抓著小鱷魚尾巴放入車內並繫上安全帶，載往附近池塘進行野放。他受訪時笑說，「我習慣讓後座乘客都繫安全帶，所以當然也不能虧待這隻鱷魚」。

    據佛州魚類與野生動物保育委員會（FWC）統計，佛州67個郡皆有鱷魚分布，估計全州約有130萬隻。

    美國佛羅里達州1名警官日前接獲通報，前往一戶民宅處理游泳池內發現小鱷魚，結果不僅徒手將牠拉出水池，還幫牠繫上安全帶送去野放。（圖擷自「St. Johns County Sheriff's Office」臉書粉專）

    美國佛羅里達州1名警官日前接獲通報，前往一戶民宅處理游泳池內發現小鱷魚，結果不僅徒手將牠拉出水池，還幫牠繫上安全帶送去野放。（圖擷自「St. Johns County Sheriff's Office」臉書粉專）

    美國佛羅里達州1名警官日前接獲通報，前往一戶民宅處理游泳池內發現小鱷魚，結果不僅徒手將牠拉出水池，還幫牠繫上安全帶送去野放。（圖擷自「St. Johns County Sheriff's Office」臉書粉專）

    美國佛羅里達州1名警官日前接獲通報，前往一戶民宅處理游泳池內發現小鱷魚，結果不僅徒手將牠拉出水池，還幫牠繫上安全帶送去野放。（圖擷自「St. Johns County Sheriff's Office」臉書粉專）

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