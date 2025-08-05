香港暴雨炸裂多地淹水 天文台發「黑雨警告」

香港降下暴雨，多地出現淹水災情。（圖擷取自社群媒體「X」）

2025/08/05 10:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於受到西南氣流影響，香港多地今（5日）降下暴雨，香港天文台自昨日（4日）深夜發出「黑色暴雨警告信號」，最新一則警報表示，黑雨警告預計將持續到今日上午11點，目前香港已有多處淹水。

綜合港媒報導，「黑色暴雨警告信號」代表香港大部分地區將會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。香港天文台表示，包括北區、荃灣區及大埔區均有「大暴雨」，並有可能出現嚴重淹水，上述地區時雨量可能超過100毫米。由於「黑色暴雨警告信號」將持續到上午11點，香港教育局宣布今日所有學校日間部停課，夜校部分今晚則照常上課。

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此外，香港天文台也在今早6點7分針對新界北部地區發布淹水特報，呼籲當地居民特別注意。天文台提醒，如果大雨發生時民眾身處戶外，請到安全地方暫時躲避，直至雨勢暫緩，民眾也必須採取適當淹水預防措施，以防止淹水可能導致的損失。

香港各地昨日夜間就開始大雨不斷，位於新界的將軍澳寶康路，昨晚有巴士因淹水熄火，車外淹水已達60公分高，車上多名乘客被困，警消獲報後到場救援，救出兩名司機及32名乘客，所幸無人受傷。新界西南荃灣區也傳出淹水災情，當地出現多起因車輛熄火、駕駛受困車內的通報案件。

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