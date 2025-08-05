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    堪察加半島8.8強震引發海嘯 衛星照曝光俄重要核潛艦基地受損

    衛星圖像顯示地震前（左圖）、後（右圖），俄太平洋艦隊重要軍事據點之一里巴奇潛艦基地浮動碼頭嚴重受損，橋墩的一部分已經彎曲，碼頭有一部分似乎已與繫泊處脫離斷裂。（圖擷自X）

    衛星圖像顯示地震前（左圖）、後（右圖），俄太平洋艦隊重要軍事據點之一里巴奇潛艦基地浮動碼頭嚴重受損，橋墩的一部分已經彎曲，碼頭有一部分似乎已與繫泊處脫離斷裂。（圖擷自X）

    2025/08/05 10:32

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島近海7月30日發生規模8.8強震，是當地73年來最強震，堪察加半島觀測到4公尺高海嘯，震央距離俄羅斯遠東最重要的核潛艦基地相當近，外界關注是否會受到影響，衛星照曝光基地確實有損壞狀況。

    《路透》引述《紐約時報》報導指出，根據行星實驗室（Planet Labs）的衛星圖像顯示，位於堪察加半島的俄羅斯太平洋艦隊重要軍事據點之一里巴奇（Rybachiy）潛艦基地的一個浮動碼頭似乎嚴重受損，橋墩的一部分已經彎曲，碼頭有一部分似乎已與繫泊處脫離斷裂。

    除此之外，包括5艘潛艇在內的幾艘船停泊在附近的碼頭在內，衛星並未探測到基地其他重大破壞，俄國官方並未對里巴奇基地受損狀況進行說明，也未回應《路透》。

    這次規模8.8強震的震央，距離俄羅斯太平洋最重要的核潛艦基地僅120公里，俄羅斯太平洋艦隊重要據點，駐有955型核潛艦「北風之神」級核潛艦、855型核潛艦亞森級核子動力攻擊潛艦。

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