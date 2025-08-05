遺體餵豬！南非農工稱農場主殺人逼迫自己掩蓋證據

農場工人穆索拉、德韋特以及農場主奧利維爾（由左至右）於4日進行案件審判。（美聯社檔案照）

2025/08/05 10:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非於2024年發生2名黑人婦女在農場被殺害的事件，為了掩蓋證據，犯人還將他們的遺體拿去餵豬。4日案件出現最新進展，1名農工表示，是農場主開槍殺死了2人。

綜合外媒報導，南非林波波省（Limpopo Province）波羅克瓦尼（Polokwane）地區2024年8月有2名黑人婦女在附近農場尋找食物時被殺害，數日後警方現場搜查時，竟在豬圈發現2人殘破的遺體。

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警方當時迅速逮捕農場主奧利維爾（Zachariah Johannes Olivier）、工人德韋特（Adrian de Wet）以及穆索拉（William Musora），認定他們有謀殺的嫌疑。4日案件有了新的進展，德韋特指控是奧利維爾開槍殺了2人，同時還逼迫自己將遺體丟進豬圈。

本案在當時轟動南非社會，據了解，儘管種族隔離政策已於30多年前就結束，但當地黑人與白人間對立還是相當嚴重，尤其在農村地區更為明顯。4日法院開庭湧入大量支持者前往聲援，目前3名被告面臨謀殺、非法持有槍械以及掩蓋證據妨礙司法公正等指控，案件將在下週繼續審判。

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