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    日媒：澳洲引進新艦艇 將採用日本提案

    日本積極向澳洲推銷「最上級」（FFM）護衛艦升級版，據日媒報導，澳洲已向日本通報將採用日本的提案。圖為日本最上級護衛艦「龍田川號」（FFM-11）。（取自日本海上自衛隊官方Facebook）

    日本積極向澳洲推銷「最上級」（FFM）護衛艦升級版，據日媒報導，澳洲已向日本通報將採用日本的提案。圖為日本最上級護衛艦「龍田川號」（FFM-11）。（取自日本海上自衛隊官方Facebook）

    2025/08/05 08:16

    〔駐日特派員林翠儀／青森5日報導〕澳洲海軍現代化將引進最新艦艇，日本積極向澳洲推銷其最新銳的「最上級」（FFM）護衛艦升級版，日媒報導，澳洲已向日本通報將採用日本的提案，若正式敲定，將是日本第一筆護衛艦出口案件，預定在2029年開始交付。對於強化日澳防衛合作是一大進展。

    澳洲將採國際聯合開發的方式，引進11艘新艦艇以取代老舊的巡防艦，預計總額約111億澳元（約合台幣2148億元），日本和德國的提案進入最終候補。日本朝日新聞報導，多位日本政府消息人士透露，澳洲已通報日方將採用日本的提案。

    報導指出，澳洲政府4日召開內閣國家安全委員會（NSC）會議，該委員會由總理和部分部長組成。由於這是日本「首次大規模裝備移轉計畫」，日方一直積極向澳洲進行推銷。這是日本向菲律賓出口預警和控制雷達之後，第二次向外國出口成品裝備。

    11艘艦艇中有3艘將首先在共同開發國生產，其餘的艦艇將在澳洲建造，澳方預定在今年確定聯合開發國家，並於2029年開始交付。

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