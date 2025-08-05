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    不只中國出手！烏克蘭總統：俄國還有巴基斯坦、中亞、非洲傭兵

    烏克蘭參謀總部4日表示，烏軍在俄羅斯佔領的札波羅熱州地區，摧毀1套S-300防空飛彈系統。（歐新社檔案照）

    烏克蘭參謀總部4日表示，烏軍在俄羅斯佔領的札波羅熱州地區，摧毀1套S-300防空飛彈系統。（歐新社檔案照）

    2025/08/05 00:10

    〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）4日指出，烏克蘭部隊在東北部地區正與來自多個國家的外籍傭兵交戰，這些國家包括中國、巴基斯坦、中亞及部分非洲國家，並誓言將予以回應。

    澤倫斯基此前曾指控，莫斯科招募中國戰鬥人員參戰，協助對烏克蘭的戰事，但北京堅決否認。同時，北韓也在俄羅斯庫斯克地區派遣數千名本國軍人。

    澤倫斯基在前線視察後，在社群平台Ｘ寫道：「我們與指揮官討論了前線局勢、東北部邊境城鎮沃爾臣斯克（Vovchansk）的防禦，以及戰鬥的動態。」「我們在戰區的戰士回報，有來自中國、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦，以及非洲國家的傭兵參戰。我們將予以回應。」

    路透已聯繫塔吉克、烏茲別克及巴基斯坦駐基輔的大使館，請求置評。俄羅斯方面尚未回應澤倫斯基的前述發言。

    此外，烏克蘭參謀總部4日表示，烏軍在俄羅斯佔領的札波羅熱州地區，摧毀1套S-300防空飛彈系統。

    蘇聯研製的S-300是一種長程地對空飛彈系統，用於攔截飛機、巡弋飛彈及彈道飛彈，至今仍是俄國防空體系的核心部分，視型號而定，可同時打擊多個目標，射程可達150公里。

    俄軍也利用該系統攻擊烏克蘭控制區，鎖定烏軍前線的軍事陣地。

    烏克蘭參謀總部指出，摧毀S-300系統重創俄國的長程打擊能力，削弱其在該地區攻擊烏軍陣地及民用基礎設施的能力。

    自2022年俄羅斯全面入侵以來，札波羅熱部分地區一直處於俄軍佔領之下，其餘領土則每天遭受空襲及砲擊。

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