中國爆大規模抗議 武警暴力抓捕群眾裝上運豬車

大批江油市民被警方暴力抓捕，甚至送上運豬車。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/08/05 01:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川綿陽江油市近日發生一起校園霸凌事件，消息曝光後讓網路輿論炸鍋，甚至意外在當地掀起大規模抗議。本月4日，江油市大批民眾走上街頭，齊聚江油市政府要求官方給個讓人信服的交代，但隨之而來的是大量公安、武警現身維安，暴力抓捕抗議群眾，甚至還將不少市民抓上運豬的大貨車運走，引發牆外熱議。

綜合中媒報導，本月2日，一段女學生遭受霸凌的影片在中網瘋傳，經查確認事發於上月22日下午3點多，江油市某中學15歲劉姓女學生與14歲賴姓女學生發生矛盾，劉女揪了另外2人把賴女抓到一廢棄建築內，對賴女進行辱罵、威脅和毆打，還強破賴女脫掉衣服，同行的人將過程拍下影片PO網，進一步導致輿論炸鍋。

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當地公安4日上午發布警情通報，宣稱賴女僅受輕傷，後續已對劉女及其同夥進行「批評教育」，責令監護人帶回家管教，並要求網友別再轉傳相關影片。該通報曝光後，使輿論怒火進一步延燒，中網友都認為官方想「大事化小、小事化無」，這種有跟沒有一樣的「處罰」根本無法讓加害者意識到自己的行為有多麼不可取。

同日，大批江油市民走上街頭，齊聚江油市政府外抗議，要求嚴懲加害者，沒想到迎來的是大批公安、武警維安，不少市民遭受暴力抓捕。旅義華僑作家李穎4日分享多段現場影片，可以看到有人被公安架脖、使用暴力架離抗議現場，甚至當地政府還叫來載運豬隻的大貨車，將被抓捕的市民裝上車運走。

牆外網友看完紛紛表示，「頭一次見到出動運豬車，這和犯人在路上被批鬥有啥區別？」、「我一般不會說支那豬，因為我也是華人，但是這個……認可了」、「這說明了共匪就是把自家人民當豬看」、「這不是執法，這是隱喻。政府用最粗暴的符號告訴你，你不是公民，是牲畜！」、「把中國人當支那豬整，厲害了我的黨！」、「說個笑話，人民當家做『豬』」、「真的過分了！不把人當人！」

李穎4日晚間透露，目前當地警方已將市政府前道路封鎖，但還是有大批市民在路口聚集，集體對著在場維安的公安高唱國歌、吶喊口號，表達不滿。

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