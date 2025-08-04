馬立波圍城戰後大興土木 俄羅斯建商、房仲大發戰爭財

圖為馬立波遭俄羅斯佔領後新建造的住宅大樓。（法新社）

2025/08/04 22:24

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」（WSJ）報導，戰爭初期飽受摧殘的烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），2022年5月在圍困下落入俄軍之手。重建後，當局正利用房地產吸引俄羅斯人口移居。

建商在廣告文宣上，把馬立波建築標的之一「克拉克宅邸」（Clock House）宣傳為「宏偉建築風格」，位於距離海邊僅需步行15分鐘的優質地段，但也提醒該建築「在軍事行動期間受到損傷」。

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大量流離失所及損害打開了房地產市場大門，俄國仲介抓準時機，從逃離的居民手中以低價搶購房產。克拉克宅邸的重建工程發配給俄羅斯建設部掌控的國有企業「Roskapstroy」子公司「RKD建設」。Roskapstroy及其子機構在2023年遭美國列入制裁名單。

俄國在2022年所發布的命令，明定要讓住戶原址安置。然而，現實情況卻非如此，RKD建設對居民試圖聯繫置若罔聞，且還開設業務辦公室，並在一週內銷售一空。

基於原則問題，許多居民不願為戰爭造成的毀壞支付金錢，房屋售價更是比住戶所獲得的補償金多出三倍。絕大多數房產都出售給新移入的俄國人，還能取得2％貸款利率等優惠條件。

報導指出，建設工程啟動後，居民赴俄羅斯建立的頓內茨克人民共和國政府機關提出訴求，但被告知法規已經改變，原居民不再被列為原址安置的對象，而是可被分置到城市範圍內的其他地區。

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