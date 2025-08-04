日本橫濱花火節意外爆炸 煙火船狂燒影片曝

花火失控未升空即爆炸，作業人員跳海逃生，幸未受傷。

2025/08/04 23:32

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本橫濱市今（4）日晚間舉辦年度盛事「みなとみらいスマートフェスティバル2025」煙火大會時，海上用於施放煙火的台船突發火警，導致火勢蔓延並引發部分煙火爆炸，所幸5名船上作業員全數跳海獲救，未傳人員傷亡。火警驚動現場數千名民眾，警方與海上保安部正調查詳細原因。

根據《NHK》報導，事故發生於當地時間4日晚間約8時，大會正在橫濱港未來區（みなとみらい）舉行，警察陸續接獲通報指出施放煙火的台船起火。NHK攝影機畫面顯示，火舌從台船竄出，部分煙火還未升空即在船上引爆，火光四起且濃煙竄升，畫面令人震驚。

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警方指出，活動總計動用8艘施放台船，其中2艘起火，一艘台船上有5名作業員，跳海逃生後均被救起，皆無大礙；另一艘則無人。初步調查顯示，主辦單位表示已無法控制台船上的煙火施放裝置，只能任其燃燒殆盡，爆炸發生的原因仍待進一步釐清。

有乘船觀賞民眾受訪時仍心有餘悸，一名50多歲女性驚訝地說：「突然聽到『啪啪砰』的聲音，低頭一看海面上竟是火球，接著黑煙竄起，真的嚇壞了」；同行的40多歲男子也說：「煙火竟沒有升空，反而在船上爆炸，還以為會往這邊飛來」。

根據活動官網資訊，原定從傍晚的音樂表演後，晚間7點半起施放約2萬發煙火，活動自2018年由橫濱市及在地企業共同主辦，歷年均吸引大批遊客。今年不幸突發事故，所幸未釀重大災害。

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