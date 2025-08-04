參觀水族館遭巨大章魚襲擊 美國6歲男童手臂布滿「吸盤瘀傷」

美國德州水族館驚傳海洋生物攻擊人事件，一名6歲男童參觀期間，意外被一隻巨大章魚襲擊，章魚緊緊纏住男童手臂不放，導致男童手臂留下許多多章魚吸盤狀的瘀傷。（圖擷取自@britneytaryn Tiktok，本報合成）

2025/08/04 19:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一間水族館驚傳海洋生物攻擊人事件，一名6歲男童參觀期間，意外被一隻巨大章魚襲擊，章魚緊緊纏住男童手臂不放，直到現場3名大人協助才成功將拉開，但男童手臂仍留下許多章魚吸盤狀的瘀傷。然而，館方事後不僅沒道歉，還拿此事在官方帳號發文開玩笑，讓男童母親氣得在網上爆料事發經過。

綜合外媒報導，一名住在美國德州的母親塔琳（Britney Taryn），上月14日攜帶6歲兒子利奧（Leo）前往聖安東尼奧水族館（San Antonio Aquarium）遊玩，因為這間水族館鼓勵遊客與館內生物互動，其中一項體驗是跟北太平洋巨型章魚（Giant Pacific octopus）玩耍，未料輪到利奧與章魚互動時，卻突發意外事故。

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塔琳回憶，兒子靠近章魚所在的玻璃缸時，章魚突然伸出觸手襲擊他，並緊緊抓住他的手臂不放，她見狀趕忙上前解救兒子，卻仍無法讓兒子順利脫困。塔琳表示，水族館現場以往都有工作人員巡視，然而事發當天她不斷大聲呼救，卻都沒有工作人員在第一時間出現，直到章魚幾乎整個身體爬到兒子上，才有3名工作人員現身協助。

根據塔琳拍攝的影片顯示，利歐在順利脫困後，手臂上布滿章魚吸盤造成的瘀血痕跡，從手腕到腋窩處都能看到瘀傷。塔琳更在影片中爆料，工作人員目睹兒子出事，不僅沒有安撫受到驚嚇的兒子，還帶著玩笑語氣說，「哇！牠（章魚）今天比較活潑調皮」，水族館敷衍態度讓她氣得向動物福利機構及相關單位投訴。

塔琳呼籲，水族館開放遊客與館內生物互動時，應隨時注意雙方情況，並即時給予警告或介入管理，以免再度發生受傷事件。塔琳發布的相關影片，讓這起事件在網上爆紅，引起各界熱烈討論，有不少網友質疑，北太平洋巨型章魚強壯到足以舉起重達700磅（約317公斤）的物品，沒想到竟有水族館輕易開放遊客與牠互動。

隨著事件在網上發酵，聖安東尼奧水族館並未發布相關警告或道歉，反而在官方社群帳號發布一段影片，只見與互動的飼育員，對著鏡頭聲稱，「章魚吸盤造成的瘀血，只要7至14天就會消除，並不會造成危害！」，意圖淡化章魚攻擊人的危險行為，讓塔琳氣得在繼續拍攝爆料影片，警告民眾前往這間水族館務必小心。

事後聖安東尼奧水族館一名主管受訪指出，章魚通常是溫馴的生物，懷疑該章魚與男童互動時，可能受到過多的刺激，所以「好奇」觸摸並抓住男童，並非表現出攻擊行為，也呼籲遊客最好在有工作人員的監督下，再進入互動區內。

#AquariumStory #AnimalBondGoneWrong #OctopusBehavior #SeaLife #AnimalInstinct #MarineBiology #ParentingTikTok ♬ original sound - Britney Taryn @britneytaryn My son has visited the same octopus every week for 3 years. She always loved him until today, when she tried to pull him into the tank. It took 3 aquarium employees to get her off. Was it affection? Recognition? Or something more dangerous? We thought it was a sweet animal bond… until it left bruises. And when we walked back later, she changed color the second she saw him. ???? Watch til the end. ???? Tell me: Was this love or a warning sign? ???? Octopus experts, weigh in. #Octopus

#octopus #octopusbehavior #aquariumstory ♬ original sound - Britney Taryn @britneytaryn Replying to @Sammy Wardale thank you for everyone who tagged me in that video. I wasn’t feeling petty until now and really hoped that the staff had the best interest of the animals in mind but honestly this response has me shocked. They doubled down on the “harmlessness” of this and I’m concerned now more than ever. #aquarium

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