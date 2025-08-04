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    上海迪士尼「跳跳虎」頂35度高溫表演 中暑倒地仍未摘頭套掀熱議

    中國上海迪士尼驚傳「跳跳虎」演員中暑倒地，嚇壞現場遊客及工作人員。（本報合成，擷取自微博）

    中國上海迪士尼驚傳「跳跳虎」演員中暑倒地，嚇壞現場遊客及工作人員。（本報合成，擷取自微博）

    2025/08/04 17:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海昨（3）日發布高溫黃色警報，最高溫突破35度。然而，「上海迪士尼樂園」花車遊行期間，卻發生「跳跳虎」突然倒地昏厥事件，嚇壞在場遊客。更引發爭議的是，該名演員從倒地到送醫過程皆未摘下沉重頭套。

    綜合中媒報導，昨（3）日中午12點左右，該名扮演跳跳虎的演員，在表演中突然倒地，現場遊客及工作人員立刻上前協助，還有遊客拿出扇子試圖為其搧風降暑。園方表示，演員出現不適後，2分鐘內便以輪椅送往園區內醫務室，由在場醫護人員進行初步處理，經休息觀察之後，目前狀況穩定。

    然而，因為該名演員在送醫過程中始終戴著頭套，引發外界質疑是否因園方規定，演員不得在遊客面前脫下頭套。對此，園方僅回應相關規範需由主管單位說明，不便代答。但隨後發布聲明，強調將依氣象與實際氣候狀況，滾動調整演出安排，包括縮短戶外排班時間，以保障演職人員安全。

    消息曝光後引起網友關注與心疼，不少人留言批評「人命比維持形象重要」、「這麼熱還要穿厚重布偶裝太辛苦」，也有網友指出「香港和東京迪士尼高溫時都會取消戶外遊行」，呼籲上海迪士尼加強員工避暑措施。

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