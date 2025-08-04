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    以色列550名前安全官員聯名發聲 促川普協助結束加薩戰爭

    突尼西亞民眾3日上街，要求以色列終止對加薩的戰爭。（美聯社）

    突尼西亞民眾3日上街，要求以色列終止對加薩的戰爭。（美聯社）

    2025/08/04 16:09

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》4日報導，數百名以色列退休安全官員，包括前情報機構負責人，敦促美國總統川普向以色列政府施壓，儘快結束加薩戰爭。

    據報導，這些前任官員在4日與媒體分享的一封公開信中寫道，「根據我們的專業判斷，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯不再對以色列構成戰略威脅」。

    以色列國家安全局（Shin Bet）前局長阿亞隆（Ami Ayalon）直言：「起初，這場戰爭是一場正義的戰爭，一場防禦性的戰爭，但當我們實現所有軍事目標時，這場戰爭就不再是正義的戰爭了。」

    阿亞隆在隨信發布的影片中警告，這場已持續近23個月的戰爭「正在導致以色列失去其安全和身份認同」。

    這封信由550人簽名，除了阿亞隆外，還有4名前國家安全局局長，包括阿格曼（Nadav Argaman）、柯恩（Yoram Cohen）、裴利（Yaakov Peri）和吉隆（Carmi Gilon）；以及以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）的3位前局長，包括帕爾多（Tamir Pardo）、哈里維（Efraim Halevy）和雅同（Danny Yatom）。

    另外，3位前軍事參謀長也簽署，包括前總理巴瑞克（Ehud Barak）、前國防部長雅隆（Moshe Yaalon）和哈魯茲（Dan Halutz），共同呼籲川普「引導」總理納坦雅胡胡實現停火。

    以色列在加薩走廊發動軍事行動，回應哈瑪斯於2023年10月7日發動的致命攻擊。但這封信堅稱，以色列軍方「早已實現可以透過武力實現的目標：瓦解哈瑪斯的軍事組織和治理」。

    最近幾週，以色列面臨愈來愈大的國際壓力，要求其停火，以便仍遭扣押在加薩的以色列人質獲釋，並允許聯合國機構分發人道主義援助物資。然而，納坦雅胡內閣部長在內的一些以色列人士，卻仍敦促以色列軍隊繼續前進，並要求以色列完全或部分佔領加薩走廊。

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