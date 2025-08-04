黑洞「振鈴」不再神秘 科學家解碼宇宙鐘聲

科學家揭示黑洞「振鈴」中先前未被發現模式，即準常態模式的振動。（路透）

2025/08/04 16:06

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日日本京都大學科學家利用量子力學計算方法WKB解法（Wentzel-Kramers-Brillouin），在理解黑洞方面取得突破性進展。這項發表在《物理評論快報》上的研究，揭示黑洞「振鈴」（ringing）中先前未被發現模式，即準常態模式（quasinormal modes）的振動。

根據《DAILY GALAXY》報導，黑洞常常被描繪成寂靜，但此研究表明，它們並非無聲。當黑洞受到干擾時（例如在合併過程中），會進入「振鈴」模式，就像宇宙鐘聲被無形之手敲響。這類準常態模式在宇宙中波動，產生可在地球上偵測到的重力波。

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解碼這些微弱且迅速消散的振動，一直是一大挑戰。京都大學科學家透過WKB解法，繪製這些波並揭示幾十年來被忽視的螺旋狀模式（spiraling patterns），並透過該模式理解準常態模式。研究主要作者大河宮地（Taiga Miyachi）說，螺旋狀模式對理解準常態模式關重要。

這項突破意義深遠。重力波探測器依賴高精度理論模型，來解讀捕捉訊號。透過揭示黑洞振動完整頻率結構，該研究為更精確測量黑洞質量、自旋和形狀奠定基礎。它甚至可幫助研究人員發現指向新物理學細微偏差，包括量子重力效應可能證據。

研究團隊並未止步於此，他們下一步將把這種分析擴展到旋轉黑洞。這種黑洞在宇宙中更為常見，其旋轉特性會扭曲宇宙本身，為其增添了新複雜性。

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