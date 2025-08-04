日本熱爆！ 17處測站今創新高溫 6月、7月是史上最熱2個月

在東京市中心新宿的歌舞伎町娛樂區，一名女子撐傘遮陽，穿越馬路。日本近期經歷了創紀錄的高溫，8月4日單日有17個地點刷新了歷史紀錄。（法新社）

2025/08/04 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，日本氣象廳（JMA）指出，日本8月4日一天內有17處測站創下高溫新紀錄，反映全球氣候變遷下熱浪日益頻繁與極端。官方同時表示，2025年6月與7月也是自1898年有紀錄以來，日本最炎熱的兩個月份。

根據氣象廳數據，石川縣小松市4日高溫達40.3°C，創下當地新高，富山市亦達39.8°C，為有紀錄以來最高。另有15地測得35.7°C至39.8°C間的歷史新高溫。7月30日，兵庫縣曾出現41.2°C全國紀錄，西日本梅雨季亦提早約3週結束，皆創下新紀錄。

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連日高溫與降雨稀少導致北部多處水庫幾近乾涸，農民憂心缺水及熱害將衝擊今年收成。專家警告，暖化也導致櫻花提前開花或未能正常綻放，富士山積雪去年遲至11月才現蹤，較往年平均晚約一個月。

法新社引述美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）全球數據指出，自1990年以來，全球各大洲每10年平均氣溫上升最快為歐洲，亞洲緊隨其後。日本氣象廳警告，未來數月或仍將持續出現「嚴酷高溫」。

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