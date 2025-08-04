每年帶來45兆損失！專家示警塑膠污染嚴重性

《刺胳針》最新研究指出，塑腰污染為健康、公衛帶來的經濟損失，每年可達約45兆台幣。（法新社）

2025/08/04 15:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》4日報導，國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）一份報告警告，塑膠污染是一種「重大且日益嚴重、未被充分重視的健康威脅」，每年為全球帶來至少1.5兆美元（約44.85兆台幣）的損失。

這項由頂尖衛生研究人員和醫生對現有證據進行的新評估發表於權威期刊《刺胳針》，內容直指塑膠會導致從嬰兒到老年人的疾病和死亡，每年造成的健康相關經濟損失超過1.5兆美元。在研究發表翌日，來自近180國的代表將在日內瓦齊聚一堂，對制定全球首個塑膠污染條約展開新一輪談判。

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該報告將塑膠與空氣污染和鉛污染進行比較，並指出可以透過法律和政策來減輕其對健康的影響。

美國波士頓學院的醫生兼研究員蘭德里根（Philip Landrigan）警告，弱勢群體受塑膠污染的影響最為嚴重，尤其是兒童，「我們有責任採取行動應對」。他呼籲日內瓦會議的代表，「請接受挑戰和機遇，找到共同點，從而開展有意義且有效的國際合作，應對這場全球危機」。

研究人員還警告，一種被稱為微塑膠的微小塑膠碎片遍布自然界，甚至遍布人體。微塑膠對健康的全面影響尚不完全清楚，但研究人員已對這種無處不在的塑膠的潛在影響發出警告。

報告稱，全球塑膠產量已從1950年的200萬噸增加到2022年的4.75億噸，預計到2060年將再增加2倍。然而，目前只有不到10％的塑膠被回收。

蘭德里根還表示，全球塑膠危機與氣候危機息息相關，因為塑膠是由化石燃料製成，「氣候危機和塑膠危機的嚴重程度不容小覷」，「如今，它們都在導致成千上萬的人患病、死亡和殘疾，而且隨著地球持續變暖和塑料產量持續增加，這些危害在未來幾年將變得更加嚴重」。

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