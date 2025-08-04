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    葉門外海移民船難至少68死 多為衣索比亞人

    一艘載有157名移民的船隻近日傳出在葉門南部外海沉沒，已知造成至少68人死亡。圖為葉門荷台達港附近的紅海海域。（美聯社資料照）

    一艘載有157名移民的船隻近日傳出在葉門南部外海沉沒，已知造成至少68人死亡。圖為葉門荷台達港附近的紅海海域。（美聯社資料照）

    2025/08/04 15:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕國際移民組織（IOM）4日證實，葉門外海發生一起嚴重的移民船難，已知造成至少68人死亡，另有數十人失蹤；船上乘客多為試圖前往海灣國家的衣索比亞移民。

    法新社報導，這艘船上共載有157人，但在3日傳出沉沒消息後，截至目前，僅有12人成功獲救。IOM駐地任務負責人埃索耶夫（Abdusattor Esoev）表示：「失蹤者的命運目前仍是未知數。」

    2名安全部門消息人士透露，船難發生在葉門南部阿比揚省（Abyan）外海，該地區是移民走私船隻常見目的地。儘管葉門自2014年以來飽受戰火蹂躪，這個貧困的國家，仍是來自非洲之角、特別是同樣飽受種族衝突之苦的衣索比亞移民，前往富裕海灣國家的一個關鍵中轉站。

    每年有成千上萬移民冒險踏上所謂的「東方路線」（Eastern Route），從吉布地（Djibouti）橫渡紅海前往葉門，然而這條路線充滿危險。IOM指出，成千上萬移民被困在葉門，在旅途中遭受虐待與剝削。

    這並非單一悲劇。就在上個月，至少有8名移民因被走私者強迫下船而死亡。根據IOM紀錄，僅在去年，紅海路線上就有至少558名移民死亡，其中462人死於船難。

    阿比揚省安全部門表示，安全部隊正在進行打撈作業，預計將尋獲「大量」遺體。隨著時間流逝，失蹤者生還希望渺茫，死亡人數恐將進一步攀升。

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