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    把叔叔安德魯王子打到鼻子流血？ 哈利王子否認

    外傳哈利王子曾把叔叔安德魯王子打到鼻子流血，但他矢口否認。（法新社）

    外傳哈利王子曾把叔叔安德魯王子打到鼻子流血，但他矢口否認。（法新社）

    2025/08/04 15:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕已故英國女王伊莉莎白二世次子、封號「約克公爵」的安德魯王子，據稱與兄長兼現任國王查爾斯三世的次子哈利王子，曾在2013年一次家庭聚會上「互毆」，並遭哈利打到鼻子流血，但哈利否認。

    英國《衛報》指出，《每日郵報》近日刊登由洛尼（Andrew Lownie）撰寫的安德魯王子傳記摘錄，內容提到安德魯王子和哈利王子在2013年一次家庭聚會上發生激烈爭吵，並升級成肢體衝突。

    據了解，這場爭吵始於「安德魯在哈利背後說了一些話」，而哈利反過來告訴他的叔叔，不敢當面對他講那些話，根本是個膽小鬼，兩人便動起手腳。哈利在互毆中佔了上風，打得安德魯王子鼻子流血。

    洛尼在題為「約克家族的興衰」（暫譯）一書中還聲稱，安德魯王子曾告訴哈利王子，他與妻子梅根的婚姻「維持不了1個月」。

    據稱，安德魯王子指責梅根是個機會主義者，認為她年紀太大，配不上哈利，並補充說，哈利犯了人生中最大的錯誤。安德魯王子甚至告訴侄子，他已經「瘋了」，指責他在2017年訂婚前沒有「對梅根的過去做任何盡職調查」。

    不過，哈利和梅根的發言人隨後否認上述傳聞，強調哈利王子和安德魯王子從未發生過肢體衝突，安德魯王子也從未對哈利王子發表過關於梅根的言論。哈利夫婦還針對《每日郵報》刊登的「嚴重失實、具有損害性和誹謗性的言論」發出法律函件。

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