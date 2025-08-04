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    西班牙客機遭鳥擊緊急返降 駭人照片曝光！

    西班牙國家航空空巴A321客機遭遇鳥擊，照片曝光後讓網友驚呼連連。（圖擷自@BoardingArea「X」帳號）

    西班牙國家航空空巴A321客機遭遇鳥擊，照片曝光後讓網友驚呼連連。（圖擷自@BoardingArea「X」帳號）

    2025/08/04 15:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國家航空（Iberia，又稱伊比利亞航空）IB579航班空中巴士A321XLR客機，3日從馬德里飛往法國巴黎時驚傳遭遇鳥擊，只得緊急返回原機場降落，照片曝光後讓外國網友驚呼連連。

    據航空媒體《Aviacionline》報導，IB579航班當天從馬德里阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場出發，孰料才剛起飛幾分鐘左右就遭到鳥擊，使得機頭和1顆引擎受損。

    據了解，有1隻鳥類先是撞上空中巴士A321客機的整流罩，隨後被捲入左側引擎，機師當下決定停止繼續爬升，向塔台宣布緊急狀況後返航馬德里，大約在起飛20分鐘後回到原地，機上所有乘客和機組人員都安全無恙。

    從網路上瘋傳的照片可以看到，這架空巴的左側機鼻已被撞破，可以看到內部結構；左側引擎的渦輪葉片則有明顯破損，可見當時撞擊力度之大。

    客機機頭被撞破。（圖擷自@AviatorsMaldive「X」帳號）

    客機機頭被撞破。（圖擷自@AviatorsMaldive「X」帳號）

    客機左側引擎渦輪葉片破損。（圖擷自@AviatorsMaldive「X」帳號）

    客機左側引擎渦輪葉片破損。（圖擷自@AviatorsMaldive「X」帳號）

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