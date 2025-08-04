川普堅持建邊境牆並徵用土地 德州居民提起訴訟

一群德州居頻近日抨擊美國總統川普，因為他試圖強迫他們出售部分財產以建造邊境牆。（美聯社）

2025/08/04 15:12

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕一群德州居民近日抨擊美國總統川普邊境牆計畫並提起訴訟，因為他試圖強迫他們出售部分財產，以建造他承諾的邊境牆。

根據《每日郵報》報導，德州南部斯塔爾郡（Starr）居民被傳喚到法庭，與提起徵用權訴訟的政府高官律師對峙。徵用權訴訟用於迫使土地所有者出售私人財產用於公共用途。

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該郡居民克拉克（Alejo Clarke）表示，川普政府徵用他1英畝土地，以建造18英尺高的牆。

川普曾承諾透過維護邊境安全並進行大規模驅逐出境，以讓美國更加安全。但克拉克認為，邊境牆會讓他與他一生捕魚打獵的土地斷絕聯繫。

克拉克還強調，川普政府撥給建造隔離牆的數十億美元，本可以用來幫助塔爾郡農民擺脫缺水困境。

面臨類似情況的奧利瓦（Raquel Oliva）聲稱，她努力維護自1798年後屬於她家族的土地。川普政府2月要求徵用她家族不到3英畝的土地，用於建造部分隔離牆。

奧利瓦說，政府佔用不到3英畝土地，將阻礙她家族進入超過100英畝土地，而她家族正是在這些土地上狩獵與耕作。

自川普成為美國總統後，其政府已在德州提起數十起土地徵用訴訟，以兌現川普建牆

承諾。這些案件通常很複雜，因為它們涉及幾代人擁有的小塊土地，且所有權證明文件不完整。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）主張，邊境牆對國家安全至關重要。她說，若不能控制邊境，阻止非法移民入境，那大規模驅逐行動將毫無意義。

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