日本媽媽拔掉罕病女兒呼吸器致死 法官悲憫判緩刑

日本福岡女子拔掉罕病女兒的呼吸器，導致小孩身亡，法官考量到各種情況後判處緩刑。（圖擷自Google街景）

2025/08/04 14:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣福岡市博多區45歲女子，今年1月5日拔掉罹患罕病、無自主行動能力的7歲女兒呼吸器，最終導致小孩死亡，法官在考量情況後判處女子3年有期徒刑、緩刑且保護觀察5年。

據《讀賣新聞》報導，7歲女童患有罕見的遺傳性疾病「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，完全無藥可醫，平常都是由母親照顧，孰料今年初卻發生母親拔掉呼吸器的事件。

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福岡地方法院在審理時，指出被告當時是想要輕生並帶著女兒一起走，這種行為相當不妥，但考量到被告對小孩的付出，在檢方依法求處最低刑期5年有期徒刑的情況下，法官做出了更低的判決，檢方和被告於本月1日上訴截止日都未提出異議。

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