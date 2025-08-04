「安娜貝爾」迎接新主人！ 買家計畫重新開放美國靈異博物館

現年29歲的喜劇明星萊夫與35歲的網紅卡斯蒂，在今年7月底買下美國著名靈異博物館的所有收藏，包含傳說中的鬧鬼娃娃「安娜貝爾」。（圖擷取自@mattrife IG）

2025/08/04 14:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕著名鬧鬼娃娃「安娜貝爾」（Annabelle），相傳體內被「惡靈附身」，曾引發一連串靈異事件，最終交給美國靈異專家華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）保管，並被長期安置在康乃狄克州的「靈異博物館」（The Warren’s Occult Museum）。然而近期傳出，這棟靈異博物館已被易主！

綜合外媒報導，根據已故華倫夫婦生前描述，相傳被惡靈詛咒的拉基德．安（Raggedy Ann）造型娃娃，體內寄宿一名叫「安娜貝爾」的女孩靈魂，由於祂做出一系列駭人聽聞的惡毒行為，讓原本持有祂的主人將祂交給華倫夫婦。華倫夫婦曾透露，「安娜貝爾」雖然已被封存在靈異博物館玻璃櫃中，仍會透過各種方式毒害人類。

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隨著華倫夫婦年齡漸長，靈異博物館交給女兒與女婿史博拉（Tony Spera）管理，這間博物館先前曾長期對外開放，吸引許多靈異愛好者慕名前往，不過後來羅琳．華倫（Lorraine Rita Warren）在2019年逝世，因所有權問題，博物館自該年關閉。不過在今年7月，有買家斥資重金買下博物館所有收藏，消息引起各界關注。

報導指出，買主是現年29歲的喜劇明星萊夫（Matt Rife）與35歲的網紅卡斯蒂（Elton Castee），他們在7月31日完成一系列交易過程。2人表示，買下來的原因是計畫重新開放靈異博物館給世人參觀，還預計提供民眾在館內過夜等體驗活動，「這樣我們可以親自體驗與學習，這個令人嘆為觀止的神祕場所，以及所有鬧鬼的歷史。」

萊夫則在IG發文提到，至少在未來5年內，他與卡斯蒂在至少未來5年內，都會是這些靈異物品的法定監護人，「如果你認識我，就知道我一直非常著迷於超自然現象跟所有靈異的事物，也可能知道電影《厲陰宅》一直以來都是我最愛的恐怖片，因此，我非常榮幸能夠接管在超自然史上最具特色的財產。」

另據2人透露，交易金額足以購買房地產或拿去炒股。此外，美國靈異調查員里維拉（Dan Rivera）曾在今年7月，參加新英格蘭心靈研究協會（New England Society of Psychic Research ）舉辦的與「安娜貝爾」娃娃有關巡迴展，並在期間突然離世，讓這尊娃娃的恐怖傳說再度引發各界擔憂，也好奇新主人是否也會受害。

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