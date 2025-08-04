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    又有外籍傳教士被綁架！ 海地幫派鎖定孤兒院下手綁走9人

    海地一間孤兒院遭到幫派份子鎖定，共有9人被綁架，包括愛爾蘭籍的孤兒院院長。（路透）

    海地一間孤兒院遭到幫派份子鎖定，共有9人被綁架，包括愛爾蘭籍的孤兒院院長。（路透）

    2025/08/04 13:55

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕海地幫派暴力事件層出不窮，首都太子港周邊城鎮一家孤兒院3日凌晨有幫派份子闖入，共有9人被綁架，其中包括孤兒院的愛爾蘭籍院長和一名3歲兒童。

    根據《法新社》報導，這家孤兒院位於距離太子港約10公里的肯斯科夫鎮（Kenscoff），由人道組織「Nos Petits Freres et Soeurs」（法文意即『我們的小兄弟姊妹們』）負責管理。肯斯科夫鎮長吉恩（Masillon Jean）與消息人士指出，幫派人士在3日凌晨3點30分攀牆闖入孤兒院，並前往愛爾蘭籍院長赫拉蒂（Gena Heraty）及工作人員所在地劫持了9名人質。

    吉恩指出．被綁的9名人質中，包括赫拉蒂與工作人員，另外還有一名3歲兒童。後續赫拉蒂雖然致電「Nos Petits Freres et Soeurs」證實她被綁架，但是綁匪並沒有要求任何贖金。

    海地幫派過去多次鎖定外國傳教士作為綁架目標，2021年4月，有2名法國牧師遭到綁架，被綁3週後獲釋；同年10月，又有17名美國與加拿大傳教士被綁。而赫拉蒂是最新一位在海地遭遇綁架的外國傳教士。

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