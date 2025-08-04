智庫揭中國「紅色滲透」英國大學 留學生遭施壓監控同學

大學課堂示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/08/04 13:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國智庫最新報告揭露，中國在英留學生疑遭施壓監視同學，以壓制課堂上對中國政府敏感議題的討論，並指部分中國官員還曾警告講師避免觸碰特定話題。報告發布之際，英國新法已於上週生效，要求大學積極維護言論與學術自由，違者恐面臨數百萬英鎊罰款。

據《BBC》報導 ，這份由英國智庫「英中透視」（UK-China Transparency）發布的調查報告顯示，一些來自中國的學生向講師坦承，曾被中國官方要求監視同儕，包含在課堂上的言論，並回報敏感話題發言者。

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另有學者稱，其在中國的家人因自身在英國的研究而遭到威脅或騷擾。涉及的敏感議題涵蓋新疆人權、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源及中國科技公司發展等。

英國大學監管機構「學生事務辦公室」（OfS）強調，表示，言論與學術自由是高等教育核心價值，並強調上週生效的新法要求各大學更積極捍衛這些原則，即便與外國機構合作也不得妥協。若違反規定，學校恐面臨數百萬英鎊罰款。OfS行政總裁拉普沃思（Susan Lapworth）亦點名「孔子學院」可能構成言論自由風險，計劃依新法展開調查。

中國駐倫敦大使館則反駁指控稱「毫無根據且荒謬」，重申中國尊重言論自由，並堅稱不干涉他國內政。然而，「英中透視」則點出，部分大學因嚴重依賴中國留學生學費對干預疑慮態度消極，未積極正視問題。

英國教育部技能事務大臣史密斯（Jacqui Smith）強調，任何外國勢力試圖恐嚇、騷擾或傷害在英人員的行為都不會被容忍，政府將與OfS合作，協助大學防範校園內任何形式的外來干預，確保英國高等教育的自由環境不受侵蝕。她並指出，OfS今年對薩塞克斯大學開罰58.5萬英鎊（約新台幣2319萬元）就是在警告大學，必須履行保護言論自由的責任，否則將「面臨後果」。

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