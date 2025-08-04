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    美國少年玩弄槍枝走火意外射死表妹 判處10年監禁

    美國威斯康辛州19歲少年在家中玩弄槍枝時，意外走火射死表妹，示意圖。（路透）

    美國威斯康辛州19歲少年在家中玩弄槍枝時，意外走火射死表妹，示意圖。（路透）

    2025/08/04 13:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州2024年1名19歲少年在家中玩弄槍枝時，意外走火射死表妹。7月31日審判結果出爐，法院以過失殺人罪判處他10年監禁，並在刑期期滿釋放後還要接受8年監督釋放。

    《鏡報》報導，美國威斯康辛州2024年5月31日凌晨少年羅德里格斯（Javier Rodriguez）在家擺弄槍枝，隨後卻意外走火，子彈射穿天花板以及樓上的地板，直接命中當時在沙發床上睡覺的表妹奧爾蒂斯（Isdennyeliz Ortiz）胸口，送醫搶救後仍回天乏術。

    據了解，當時奧爾蒂斯一家人都在該房睡覺，卻突然聽見槍響，緊接著就傳來奧爾蒂斯的慘叫聲，奧爾蒂斯母親表示，當時她立即詢問女兒的狀況，見其沒有反應便打開燈，隨即就看到奧爾蒂斯胸口中彈，已經流了很多血，同時還發現天花板上留有彈孔。

    隨後羅德里格斯被捕，並等待接受法院審判。7月31日結果出爐，法院以失殺人罪判處他10年監禁，其中包含14個月的預防性拘押，同時在刑滿釋放時，還需要接受8年的監督釋放（服完刑期後，仍需在社區接受監督官管控）。

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