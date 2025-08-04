英國將額外撥款1億英鎊 阻止非法移民船隻進入

英國內政大臣古柏表示，將額外撥款1億英鎊用於阻止非法移民搭乘船隻穿越英吉利海峽。（路透）

2025/08/04 13:16

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國內政部近日表示，將額外撥款1億英鎊（約台幣39.6億元），用於阻止非法移民搭乘船隻穿越英吉利海峽。

根據《衛報》報導，英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）在第三次承諾移民政策中指出，該資金將用於增派多達300名國家犯罪局官員，以及購買新技術和設備，以加強對人口走私集團的情報收集。

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古柏強調，額外資金將增強英國執法機構追蹤和打擊犯罪集團能力，並與海外合作夥伴合作，運用最先進的技術和設備。

7年來英國歷屆政府都試圖阻止非法移民乘坐小型船隻穿越英吉利海峽，但都以失敗告終。英國上週公佈的數據顯示，截至2025年已有超過2.5萬人乘坐小型船隻抵達英國，創下今年同期最高紀錄。

值得注意的是，尋求庇護者近日在英國引發抗議活動。2日伊斯林頓（Islington）巴比肯（Barbican）飯店外發生抗議活動，抗議者和反抗議者發生短暫衝突，導致9人被捕。

3日超過100人聚集在金絲雀碼頭（Canary Wharf ）布里塔尼亞（Britannia）國際飯店外。倫敦警察廳聲稱，抗議者對進出飯店人員發出嘲笑，還在人群中燃放照明彈，迫使警察介入。

警方補充，1名男子在金絲雀碼頭因涉嫌襲擊緊急救援人員而被捕。

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