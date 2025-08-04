危機！ 全球塑膠污染達80億噸 回收率不足一成

塑膠對人類和地球健康構成益嚴重且未被充分重視的嚴重威脅。（法新社）

2025/08/04 12:12

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日一份新專家報告警告，塑膠對人類和地球健康構成「日益嚴重且未被充分重視的嚴重威脅」。全球塑膠污染已達80億噸，而只有不到10%塑膠被回收。

根據《衛報》報導，該報告被發表在醫學期刊《刺胳針》上。報告表示，世界正處於一場塑膠危機，該危機將導致從嬰兒到老年人的各種疾病和死亡，每年造成至少1.5兆美元（約台幣44.7兆元）的健康相關損失。

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報告指出，危機驅動因素是塑膠產量大幅成長，自1950年以來增加200多倍，預計到2060年將再次成長近2倍，達到每年超過10億噸。雖然塑膠有很多重要用途，但成長最快的是一次性塑膠生產，例如飲料瓶和快餐盒。

報告聲稱，從提取製造塑膠的化石燃料到生產與使用，塑膠各階段都危及人類和地球。這會導致空氣污染、人類接觸有毒化學物質以及微塑膠進入人體。塑膠污染甚至會滋生攜帶疾病的蚊子，因為被塑膠污染的水為其提供良好繁殖場所。

該報告主要作者、美國波士頓學院兒科醫生兼流行病學家蘭德里根（Philip Landrigan）說，塑膠污染對弱勢族群影響最為嚴重，尤其是嬰幼兒。他強調，塑膠給社會帶來巨大經濟成本，人們有責任採取行動應對。

石油國家和塑膠產業認為，重點應該放在塑膠回收利用上。但報告指出，世界無法通過回收塑膠來擺脫危機。

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