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    日台友好！京都運將「9年不收台人車資」原因暖哭近2萬人

    JR京都站，示意圖。（彭博）

    JR京都站，示意圖。（彭博）

    2025/08/04 12:11

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日台友好！京都一名計程車司機以行動詮釋兩國友好情誼，他已連續9年不向台灣乘客收取車資，藉此感謝台灣在日本遭逢地震、海嘯等災難時伸出的援手。近日，一名首次造訪京都的台灣旅客便在下榻飯店前，親身體驗了這份跨國暖意，感動之餘也將故事分享到社群網路，隨即引發熱烈迴響，已有近2萬人按讚。

    一名網友近日在臉書社團「京都自由行究極攻略」分享 ，他剛抵達日本京都，從京都車站前搭上編號「XXX 2-313」的計程車前往飯店，短短不到10分鐘的車程中，與司機閒聊到隔天要去三千院，司機也熱情推薦附近的必訪景點。

    抵達後原Po準備付錢給司機，對方卻示意他稍等，先在紙上寫了一處景點，又出示手機記事本內容。只見開頭寫著「Dear 台灣人」，接著以繁體中文說明，自己已連續9年不向台灣乘客收費，原因是每當日本遭逢海嘯、地震等天災時，台灣人總會熱情且真誠地伸出援手，「您們諸位能如此無私地付出，我也覺得值得誇讚。敬請大大方方直接下車，日本人會一直愛著台灣人，請好好享受日本的旅行」文末更以國語、閩南語、客家語和阿美族語寫下「謝謝」。

    原Po坦言，當下滿懷感動，試圖硬塞車資給對方卻被婉拒。兩人在飯店門口深深鞠躬道別，司機後退數步才轉身回到駕駛座離開。他補充，司機特別推薦三千院附近的「寶泉院」，形容那裡安靜又值得一訪，希望更多台灣旅客能感受到這份跨國善意。

    貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「不收錢是吧，咱們有辦法記起來去京都，帶著伴手禮，感謝他」、「一個善舉有個國家感恩到現在十幾年，另一個國家，天天武統、飛機繞台恐嚇、偷偷來破壞我們國家設施、天天國際上要你承認變他們國家的人」、「在東北、北海道旅行的時候，許多店家對我們表示：感謝台灣311的幫忙。都已經過去很久了啊。後來習慣帶點伴手禮（鳳梨酥之類的），如果因此受到招待就回禮給對方。」

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