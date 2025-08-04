解放軍盛宴7上將「集體消失」！習近平軍中大清洗風暴擴大

中國國防部7月31日在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝解放軍建軍98周年。（圖取自微博）

2025/08/04 11:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國防部7月31日在北京人民大會堂舉行招待會，慶祝解放軍建軍98周年，主桌上卻罕見缺席7名現役上將，引發外界高度關注反腐風暴下的軍方高層震盪。根據香港《星島日報》與多家港媒分析，這7名缺席者包括武警部隊司令員王春寧、政委張紅兵，海軍司令員胡中明、政委袁華智等，連軍委政治工作部與中部戰區今年也完全無代表現身。

《星島日報》直指，今年主桌21席僅有12位上將，其餘由軍方英雄模範人物遞補。相比去年，主桌19位現役上將同框、多人雙雙出席，今年名單大幅重組。包括陸軍司令員李橋銘、政委秦樹桐，空軍司令員常丁求、政委郭普校，武警司令員王春寧、政委張紅兵，中部戰區司令員王強、政委徐德清等8人，僅空軍常丁求與郭普校續留主桌，其餘幾乎全面換血。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，陸軍改由新任政委陳輝上將出席，李橋銘雖今年3月兩會現身，但外界普遍認為其已卸任。久未露面的王春寧也被視為已遭撤換，現任武警代司令員為曹均章中將。至於海軍，去年司令胡中明因訪俄缺席，由政委袁華智代為出席，然而今年兩人雙雙缺席，袁華智自去年底起未再公開露面，去向成謎。

綜觀建軍宴現場，不僅多位軍種主官缺席，連中央軍委政治工作部也無人坐上主桌，苗華上將、何宏軍上將等具份量的高層都未見身影。苗華本身出身陸軍、曾任海軍政委，近年已因涉貪落馬，今年缺席者多為其舊部，顯示反腐風暴直接衝擊至最高層級。

中共二十大以來，解放軍大規模反腐成為關注焦點，已知有兩任國防部長李尚福、魏鳳和及中央軍委原委員苗華落馬，中央軍委副主席何衛東更已失聯近5個月。港媒分析，本屆招待會主桌異動，形同「現場公示」軍中大換血局勢，也凸顯解放軍內部高層正經歷新一輪劇烈整肅。

外界普遍解讀，主桌大規模換血與高層神隱，映照當前中共軍隊反腐與人事地震正進入深水區。儘管國防部部長董軍致詞時刻意維穩氣氛，但種種異動與缺席現象，已難掩解放軍權力結構劇變下的敏感氛圍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法