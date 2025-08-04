歐盟法院裁定義大利政策 限制條件下可加快移民移至安全國家

移民至阿爾巴尼亞後等待下一步指示，資料照。（美聯社）

2025/08/04 12:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟最高法院於1日裁定，同意義大利可加快將移民移至符合「安全」的國家，但需要符合部分限制條件。

據《美聯社》報導，事件起初是有2名孟加拉國民在去年被義大利海軍救起，後續就被轉移至阿爾巴尼亞（Albania）的1間拘留中心。由於孟加拉是在義大利所認定的「安全」名單內，根據當時制定的加速庇護程序，2人的庇護申請很快就被處理，而最終被駁回。

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為減少境內移民，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）開闢了1條與阿爾巴尼亞相連的快速通道，並安置拘留中心。但此舉引來反彈聲量，不僅義大利法院認定這些為無效政策，反對派政黨以及相關民間組織也指出這將非法剝奪移民獲得援助的機會。

隨後歐盟法院被要求審理義大利的加速庇護程序是否符合歐盟法律，評估結果於1日出爐，該法院認為，雖然加速程序並不違反歐盟法律，但安全國家的認定須由司法單位進行審查，使移民可以對其庇護的決定提出質疑，保障自己受救助的權益。

對此，梅洛尼辦公司則堅稱，義大利的移民政策屬於行政和立法部門的職權範圍，不應受到司法審查，後續更聲明，此政策的初衷是為了打擊大規模非法移民並保衛國家邊界，控訴歐盟法院的裁定進一步縮小義大利政府本就狹小的移民管理自主權。

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