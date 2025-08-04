抗中朋友圈再+1！菲律賓聯手印度共巡南海

印度海軍驅逐艦「德里號」（INS Delhi）停靠在馬尼拉港，艦上裝備有「布拉莫斯」（BrahMos）飛彈系統。該艦近日與菲律賓海軍，首度在南海展開了聯合巡航。（法新社）

2025/08/04 11:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓軍方4日證實，印度海軍的數艘軍艦首度與菲律賓海軍，在南海展開聯合巡邏。此舉發生在菲律賓總統即將出訪印度，以及馬尼拉與多國強化防務合作的背景之下。

法新社報導，這次為期兩天的聯合巡航自3日展開，共有3艘印度船艦參與。而巡航的時間點，恰逢菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）預定前往新德里，與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談前夕。

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在過去一年中，由於在南海發生一系列衝突，菲律賓已顯著加強了與各個盟友的防務合作。北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權，儘管國際法庭已裁決其主張缺乏法律基礎。

此次參與巡航的印度海軍艦艇，已於上週稍晚抵達馬尼拉進行港口訪問。菲律賓軍方發言人薩爾加多中校（Lieutenant Colonel John Paul Salgado）表示，海上補給作業正在進行中。

外界關注小馬可仕此次訪印，是否會簽署新的國防協議。菲律賓先前已向印度採購了「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈，這款武器的最高時速可達3450公里。

印度本身與中國在喜馬拉雅山區存在邊境衝突，同時也是「四方安全對話」（Quad）的成員國，該組織成員還包括美國、日本與澳洲。北京曾多次指控這個由已故日本首相安倍晉三首倡的四方夥伴關係，是為了圍堵中國而創建。

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