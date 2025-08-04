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    約9萬人參加雪梨親加薩遊行 以色列外長批拖向歷史邊緣

    數萬人3日遊行穿過澳洲雪梨海港大橋，呼籲增加對加薩的人道援助。（歐新社）

    數萬人3日遊行穿過澳洲雪梨海港大橋，呼籲增加對加薩的人道援助。（歐新社）

    2025/08/04 11:27

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕數萬人3日遊行穿過澳洲雪梨海港大橋，呼籲增加對加薩人道援助。該遊行引發以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）憤怒，他批評活動是將西方拖向歷史邊緣。

    根據以色列《國土報》報導，新南威爾斯州警方估計約9萬人冒雨參加遊行，組織者將活動稱為「為人類遊行」（March for Humanity）。一些遊行者手持鍋碗瓢盆，象徵加薩人面臨的飢餓。

    以色列外交部長薩爾指出，該遊行是「激進左翼與原教旨主義伊斯蘭教之間扭曲的聯盟，將西方拖向歷史邊緣。」

    薩爾還在X分享一張相關照片，圖中抗議者在橋附近舉起伊朗最高領袖哈米尼海報。薩爾強調，哈米尼是世上最大恐怖主義輸出者和大規模劊子手，並呼籲澳洲人清醒過來。

    以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）也在X網站發文，回應那些「在塔利班和蓋達組織（Al Qaeda）旗幟下的抗議者」。他發文說「你們是否明白，你們示威活動是支持謀殺LGBTQ群體、毆打和壓迫婦女、將強姦作為戰爭武器以及綁架兒童的勢力？」

    值得注意的是，上週新南威爾斯州警方和州長試圖阻止遊行隊伍在橋上遊行，他們認為遊行路線可能造成安全隱患並擾亂交通。但該州最高法院裁定，遊行可繼續進行。

    以色列外交部長薩爾呼籲參與遊行的澳洲人清醒過來。（擷自薩爾X）

    以色列外交部長薩爾呼籲參與遊行的澳洲人清醒過來。（擷自薩爾X）

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