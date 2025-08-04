烏克蘭戰爭爆發後 俄羅斯士兵愛滋感染率暴增2000％

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯士兵的人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病毒）感染率暴漲了2000%。（美聯社）

2025/08/04 10:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一項調查發現，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯士兵的人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病毒）感染率暴漲了2000%，成為全球新增愛滋病毒病例最多的5個國家之一。

據《基輔獨立報》報導，卡內基政治研究所發布報告顯示，從烏克蘭戰爭爆發的2022年第一季到當年秋季，俄軍中確診的愛滋病毒新感染人數比戰前增加了5倍，到當年年底，新增病例已達13倍，截至2024年底暴增至20倍。

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報告指出，導致俄軍愛滋病毒感染率激增的因素包括輸血、在野戰醫院重複使用注射器、無保護的性行為以及共用注射器注射毒品。自2022年以來，俄羅斯一直是全球新增愛滋病毒病例最多的5個國家之一，僅次於南非、莫三比克、奈及利亞和印度。

卡內基政治研究所預測，由於愛滋病毒感染率上升，俄羅斯未來可能遭受重大損失，直言「愛滋病疫情對俄羅斯造成的人口和經濟損失將持續數十年，最終可能超過入侵烏克蘭造成的損失。」

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