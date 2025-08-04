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    大阪「中國早市」成街頭亂象 當地居民苦不堪言

    在日中國人無視警告標誌，仍大搖大擺地在人行道上違規擺攤。（擷取自@JapanBanZaiLove/X）

    在日中國人無視警告標誌，仍大搖大擺地在人行道上違規擺攤。（擷取自@JapanBanZaiLove/X）

    2025/08/04 11:16

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本街道一向以乾淨整潔聞名，但大阪街頭一個頗受旅日華人歡迎的「中國早市」卻頻頻引發亂象，違規攤販、噪音與違停問題長期困擾周邊居民。

    據《關西電視台》報導，位於大阪府大東市的中國商店「華龍食品」，平日店內冷冷清清，但每逢星期天就會像中國一樣舉辦 「早市」。原本只在店內營業，後來逐漸擴展到門外與街道，吸引不少攤販聚集販售醃菜、炸物等小吃。

    然而，周邊道路也因此被擠佔，人行道縮減，行人通行受阻。附近居民抱怨，「攤販太吵了，甚至不敢經過那一帶」、「為了避免麻煩只能繞路」，而鄰近店家表示，曾向攤販反映噪音問題，卻反被罵。

    早市帶來的違規停車更是頭痛。許多顧客將車輛直接停在馬路上，雙線道被迫縮減為單線道，有人甚至侵占尚未營業店家的私人停車場。附近麥當勞因此聘請警衛防止車位被占。面對媒體詢問，一名駕駛毫不避諱地說：「我知道這是別人的位置，但店還沒開，不算太打擾吧？」

    警方指出，街頭擺攤屬違法行為，但攤販多以「不懂日語」或「第一次來」推託，一旦警方到場，攤販便迅速收攤離開。警方透露，幾乎每次巡邏都會重複勸阻，「我一直說不能在路上擺攤，但狀況依然沒改善」。

    對於外界批評，「華龍食品」回應稱，攤販行為屬個人責任，與店家無關；至於違停問題，員工承認「希望顧客自覺使用停車場，但也不會採取特別措施」。

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