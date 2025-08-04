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    美印關係現裂痕！川普高階幕僚猛轟印度：買俄石油等於資助戰爭

    2024年10月22日，俄羅斯總統普廷（左）與印度總理莫迪在喀山金磚國家峰會期間互動。美國近期對印度持續採購俄羅斯石油的行為提出嚴厲批評，指其等同於資助戰爭。（路透）

    2024年10月22日，俄羅斯總統普廷（左）與印度總理莫迪在喀山金磚國家峰會期間互動。美國近期對印度持續採購俄羅斯石油的行為提出嚴厲批評，指其等同於資助戰爭。（路透）

    2025/08/04 10:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的一名高階幕僚3日猛烈抨擊印度，指控新德里透過向莫斯科採購石油，等同於在資助俄羅斯對烏克蘭的戰爭，這是川普政府迄今對其印太地區主要夥伴之一所提出的最嚴厲公開批評。

    路透報導，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在福斯新聞（Fox News）的節目上表示：「川普總統已非常明確地表示，印度繼續透過購買俄羅斯石油來資助這場戰爭，是不可接受的行為。」

    米勒是川普最具影響力的幕僚之一。他補充道：「人們會震驚地發現，印度在購買俄羅斯石油方面，基本上已與中國不相上下。這是一個驚人的事實。」

    對此，印度駐華盛頓大使館未立即回應評論請求。但印度政府消息人士2日向路透透露，儘管面臨美國威脅，新德里仍將繼續採購俄國石油。

    美國的施壓正從言詞轉向行動。由於印度採購俄羅斯的軍事裝備與能源，美國已於上週五對印度產品實施25%的關稅。川普更威脅，除非莫斯科與烏克蘭達成重大和平協議，否則將對所有購買俄國石油的國家進口至美國的商品，徵收100%的關稅。

    不過，米勒也為其嚴厲批評稍作緩頰，指出川普與印度總理莫迪（Narendra Modi）的關係「極好」（tremendous）。

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