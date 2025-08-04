美電台主持人批評稅收政策 川普點名怒嗆「一無所知」

美國知名電台主持人查爾馬尼批評總統川普的稅收政策。（法新社）

2025/08/04 11:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名電台主持人查爾馬尼（「Charlamagne tha God」，Lenard Larry McKelvey）近期在福斯新聞的節目上批評美國川普（Donald Trump）政府稅收政策，不料3日馬上遭川普反擊，直批查爾馬尼對事情一無所知。

據《美聯社》報導，查爾馬尼在福斯新聞的節目上被要求評論川普總統的政策，他回答，不會給出一個好的評價，因為新政讓美國社會上最少數的民眾受到最嚴重的影響。

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查爾馬尼表示，他雖然是稅收法案中的受益者，但還是有很多人因此利益受損，他指出，不會支持剝奪人民醫療補助，同時讓他們的財務狀況比以前更糟糕的法案。

查爾馬尼還認為，共和黨內部正進行一場政治角力，由於川普近期因「艾普斯坦案」引發討論，該黨內部的傳統保守派將有可能計畫奪回共和黨的掌控權。

「艾普斯坦案」指的是富豪囚犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）於2019年在等待審判期間內自殺的事件，由於他與川普等幾名富翁有聯繫，因此該案件引發不小關注以及陰謀論臆測。

面對批評，川普於3日進行了反擊，他先聲稱查爾馬尼對政策內容一無所知，後續則指出其為種族主義者，指控查爾馬尼的職業暱稱使用了「上帝」（God）一詞，他補充，不敢想像如果是自己用了這個暱稱會造成多大的轟動。

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