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    中國廣東屈公病疫情失控！攀升至7716人染疫

    中國廣東省屈公病疫情持續擴大，今年總計已有7716人染疫。圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

    中國廣東省屈公病疫情持續擴大，今年總計已有7716人染疫。圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

    2025/08/04 10:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省的屈公病（chikungunya，中國譯為基孔肯雅熱）疫情持續失控，從7月27日凌晨0時至8月3日凌晨0時為止，廣東省內新增2892起屈公病本地病例，今年總計已有7716人染疫。

    據《央視新聞》報導，在新增的2892起感染個案當中，以佛山市2770例最為嚴重，其次分別為廣州市65例、東莞市和中山市各11例、深圳市與江門市以及肇慶市各6例、梅州市5例、珠海市和惠州市各4例、潮州市2例、陽江市與雲浮市各1例。

    據了解，屈公病是透過白線斑蚊、埃及斑蚊傳播，目前沒有特效藥能夠治療，感染者可能出現39度以上高燒、關節劇烈疼痛、肌肉疼痛、皮疹、噁心嘔吐等症狀，眼部、心臟或神經系統也有可能受到影響，部分患者會演變為慢性病痛或嚴重併發症，致死率約為千分之一。

    廣東省佛山市第二人民醫院感染科主治醫生彭揚惠透露，院內收治的屈公病患者大多是輕症，出院時症狀差不多都已緩解，不過少數患者可能1至3個月內持續會有輕微關節疼痛，最長可達18個月。

    美國疾病管制與預防中心（CDC）已針對中國廣東省的屈公病發布二級旅遊警示，呼籲旅客加強預防措施，包括出發前施打CDC所批准的2款疫苗IXCHIQ、VIMKUNYA，並在當地利用防蚊液、穿長袖長褲、住在有紗窗的地方來防止蚊蟲叮咬。

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