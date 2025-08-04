驚心時刻！ 紐澤西州鯨魚遭船隻撞擊後死亡 1乘客落海

美國巴尼加特灣1頭鯨魚遭船隻撞擊後死亡。（擷自X@wakeupnj）

2025/08/04 10:27

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國紐澤西州海洋郡巴尼加特灣（Barnegat）2日發生驚心動魄事件，1頭小鬚鯨（minke whale）遭船隻撞擊後死亡。

根據《CBS News》報導，美國海洋哺乳動物擱淺中心（MMSC）表示，2日下午2時45分左右接到紐澤西州警察海事單位來電，對方稱在巴尼加特灣入口附近海域發現1頭鯨魚。

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MMSC工作人員與美國海岸防衛隊、紐澤西州警察海事單位以及Sea Tow救援公司取得聯繫，同時派遣擱淺應變人員（stranding coordinator）前往現場查看鯨魚情況。

不到1小時後，1名船員報告說，船隻撞擊到該鯨魚，導致船隻幾乎傾覆和1名乘客落水，該乘客最後安然無恙。Sea Tow公司留在現場觀察鯨魚，並確認已經死亡。

MMSC擱淺應變人員與紐澤西州魚類和野生動物保護局官員一起前往鯨魚所在地，該鯨魚位於水道外1個非常淺的沙洲上。鯨魚被鑑定為小鬚鯨，體長約6公尺。

他們一度接近鯨魚28公尺內，但由於潮汐原因，他們無法進入沙洲進一步檢查。他們指出，鯨魚可以被拖到附近的紐澤西州立公園進行屍檢。但由於即將到來的潮汐週期，鯨魚將留在該地區。等到4日早上，他們將藉助Sea Towe公司幫助將鯨魚移走。

MMSC強調，船員在巴尼加特灣雙溪水道（Double Creek Channel）以北區域應小心謹慎，並與鯨魚屍體保持至少45.72公尺的距離以確保安全。

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