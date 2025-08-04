紐西蘭公車行李廂驚見2歲女童 27歲女被控虐童遭逮捕

1名2歲女童被發現藏在紐西蘭公車行李廂內，1名女子因此被控虐待和疏忽兒童並遭到逮捕。示意圖。（彭博社）

2025/08/04 11:13

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據紐西蘭警方稱，3日1名2歲女童被發現藏在公車行李廂內，1名女子因此被控虐待和疏忽兒童並遭到逮捕。

根據《NBC NEWS》報導，紐西蘭警探哈里森（Simon Harrison）表示，公車司機在紐西蘭凱瓦卡（Kaiwaka）預定停靠期間發現狀況。

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哈里森指出，司機注意到行李廂有聲音後打開查看，赫然發現1名2歲女孩，她隨後被送往醫院進行全面醫學評估，雖然其身體很熱，但除此之外身體似乎沒受到傷害。

哈里森聲稱，嫌疑人是1名27歲女性，目前已遭到逮捕，並被指控虐待和疏忽兒童。他補充，不排除有進一步指控的可能性；嫌疑人將於4日出庭。

目前尚不清楚該名女童為何出現在行李廂。Entrada旅遊集團承認，這起事故涉及其旗下1輛公車，調查仍在進行中，因此無法進一步置評。

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