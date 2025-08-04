電動休旅測試撞贏卡車被群嘲 中國理想汽車急發聲明又被嗆爆

中國理想汽車2.6噸的電動休旅車i8，在對撞測試中撞贏8噸卡車，被中國網友狠狠嘲弄。（圖擷自微博）

2025/08/04 09:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國理想汽車近日推出純電動休旅車i8，在對撞測試以2.6噸的量級正面「撞贏」同為中國品牌的8噸乘龍卡車，旋即在網路上掀起各種嘲諷和造假質疑，理想見狀連忙於3日晚間10時許發布聲明，但同樣又被中國網友嗆翻。

據了解，理想i8聲稱是在「相對速度」每小時100公里下和乘龍卡車對撞，結果A柱、B柱、C柱、門梁皆無變形，乘龍卡車卻被撞到車頭往前傾斜、4輪騰空，但後續被汽車部落客挖出測試時i8開到了時速70公里、卡車則是時速30公里，如此一來i8所造成的破壞力自然較大。

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理想汽車此舉遭到乘龍卡車製造商發文痛批，網友也惡搞出i8和航空母艦對撞、在公路上逆行撞翻所有來車的影像，理想見情況不對連忙回應，強調他們是委託國企「中國汽車工程研究院」進行撞擊測試，只是為了驗證i8的被動安全性能，並非是要評判其他品牌的車輛。

不過，理想汽車i8測試早已被當成了笑話，中國網友們持續在理想的澄清聲明下留言，狠嗆理想高層之前不是還叫囂說要再撞一次並現場直播，現在怎麼都躲起來了；還有人呼籲以後卡車在路上看到i8最好見一個撞一個，看看i8是否真的那麼堅固。

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